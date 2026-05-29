Мадонна назвала Джона Кеннеди‑младшего лучшим партнером в своей жизни

Американская певица Мадонна заявила, что считает журналиста и адвоката Джона Кеннеди‑младшего лучшим партнером, который у нее когда-либо был.
При этом артистка отметила, что сравнивает его только с теми, кого уже нет в живых.
В интервью дизайнеру Раулю Лопесу певицу спросили, кто был лучшим. Мадонна прошептала «Джон Кеннеди‑младший».
Роман артистки и сына 35‑го президента США пришелся на конец 1980-х годов. По данным Instyle, они познакомились в период, когда Кеннеди-младший встречался с актрисой Кристиной Хааг, а Мадонна состояла в браке с актером Шоном Пенном.
Мадонна нередко попадает в скандалы: так, один из фанатов певицы подал заявление в суд из-за непристойного выступления звезды на сцене во время турне The Celebration. Поклонник назвал выступление артистки «порнографией без предупреждения».
До этого во время концерта певица попросила встать зрителя, который был инвалидом и находился в кресле-коляске. Позже исполнительница подошла ближе к зрителю и увидела, что у него имеются особенности здоровья, после чего Мадонна принесла извинения и выразила благодарность за то, что он посетил ее концерт.