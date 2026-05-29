Выходцы из РПЛ против доминаторов из АПЛ. ПСЖ и «Арсенал» сыграют в финале ЛЧ

Действующий победитель Лиги чемпионов французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» встретится с английским «Арсеналом» в решающем матче главного еврокубка. Матч пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
После побед в национальных первенствах ПСЖ и «Арсенал» должны решить между собой, кто является сильнейшей командой Европы на данный момент. Финальный поединок таит в себе множество интриг: кто из представителей испанской тренерской школы лучше себя проявит, сумеет ли Микель Артета разрушить еврокубковое проклятье «канониров» вслед за долгожданной победой в Английской премьер-лиге (АПЛ), как проявят себя воспитанники российского футбола — Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия?
Сафонов в шаге от статуса лучшего вратаря турнира.
Сразу два футболиста парижан, когда-то сделавших себе имя в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), с высокой долей вероятности выйдут на финал в стартовом составе, и если для Кварацхелии это будет уже не в новинку, так как в прошлом сезоне он уже удостаивался такой чести, то Сафонов впервые выступит в главном матче Европы на клубном уровне в качестве первого номера.
Еще год назад было почти невозможно представить Сафонова в данной роли. Место основного вратаря ПСЖ безоговорочно занимал Джанлуиджи Доннарумма, а после его ухода прошлым летом клуб сделал ставку на перспективного французского голкипера Люку Шевалье. Однако тот регулярно допускал результативные ошибки и не оправдал возложенных на него ожиданий. Так свой шанс получил воспитанник «Краснодара», и всю вторую половину сезона он практически не покидает ворота, периодически творя чудеса, как это было в финале Межконтинентального кубка с четырьмя отбитыми 11-метровыми в серии пенальти финального матча против бразильского «Фламенго».
Сафонов может стать первым российским футболистом, который дважды выиграл Лиги чемпионов, однако куда более показательным достижением станет именно выход на поле в самом финале, так как последние 22 года российские игроки там не появлялись. Последним был Дмитрий Аленичев, который забитым мячом помог португальскому «Порту» завоевать трофей.
Есть основания полагать, что Сафонов также выдаст яркий перфоманс и станет одним из героев решающего поединка Лиги чемпионов. Он находится в прекрасной форме, заработав звание лучшего игрока в ПСЖ в последних двух турах чемпионата Франции. Сначала многочисленные сейвы россиянина обеспечили его клубу гостевую победу над «Лансом» (2:0) и, как следствие, досрочное чемпионство. Затем случилось поражение в дерби против «Парижа» (1:2), где ПСЖ долго держался только благодаря россиянину.
Сафонов прекрасно выступает и в Лиге чемпионов, где весной ему удалось провести несколько сильных матчей в гостях. Россиянин много выручал в ответных поединках с английским «Ливерпулем» (2:0) и германской «Баварией» (1:1), а по итогам второго матча ⅛ финала против английского «Челси» (3:0) даже попал в команду недели ЛЧ. Заслуга Сафонова во втором подряд финале парижского клуба очень велика, и в случае победы он точно будет главным претендентом на звание лучшего голкипера турнира. Хотя конкурент у него серьезный — вратарь «Арсенала» Давид Райя превосходит Сафонова по ключевым статистическим показателям. Испанец пропустил всего 4 гола против 12 у россиянина, при этом отразив 89% ударов в створ ворот (тогда как у россиянина всего 73%). Но тут надо учитывать уровень сопротивления соперников и надежность обороны. «Арсеналу» в плей-офф доставались куда менее грозные оппоненты, и в матчах с ними лондонская команда грамотно сушила игру, не позволяя создавать голевые моменты. Поэтому вклад Сафонова в возможную победу кажется весомее.
Хвича — претендент на «Золотой мяч».
Российский вратарь не единственный герой ПСЖ в этой Лиге чемпионов. Кварацхелия демонстрирует невероятный футбол в главном европейском турнире: за 15 сыгранных матчей на счету грузина 10 забитых голов и 6 результативных передач. Особенно ярко он проявил себя весной, когда установил новый рекорд результативной серии в Лиге чемпионов, став первым футболистом, сумевшим отличиться голом или ассистом в семи матчах плей-офф подряд.
Благодаря такому мощному выступлению в футбольной среде пошли разговоры о завоевании Кварацхелией главной индивидуальной награды — «Золотого мяча». Например, когда-то работавший вместе с ним бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что у грузина есть шансы на победу в случае выигрыша Лиги чемпионов.
Конкуренция за звание лучшего футболиста планеты сейчас очень высока, впереди чемпионат мира, в котором грузин не примет участия, а в национальном первенстве его статистика за ПСЖ выглядит не очень солидно, поэтому не факт, что одна победа в ЛЧ сможет вытащить его на пьедестал. Тем не менее в число номинантов он должен попасть, что уже будет очень большим достижением.
Первый кубок чемпионов в истории «Арсенала».
В «Арсенале» есть свои красивые сюжеты и герои. В первую очередь речь идет о главном тренере Артете, над которым поначалу смеялись за любовь к глаголу «доминировать», хотя это слово никак не соотносилось с результатами «пушкарей» в чемпионате Англии. Однако с каждым годом команда становилась все сильнее и после нескольких обидных вторых мест наконец стала чемпионом Англии, впервые с сезона-2003/04.
Артета уже вошел в число сильнейших тренеров мира, но у него, как и клуба, есть незакрытый гештальт. Ровно 20 лет назад «Арсенал» единственный раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, где в драматичном матче уступил испанской «Барселоне» (1:2). Ни до, ни после лондонцы не были так близки к главному европейскому трофею, причем и с другими международными соревнованиями дела у «канониров» обстоят туго: всего два титула за всю 139-летнюю историю клуба (Кубок ярмарок в 1970 году и Кубок обладателей кубков в 1994-м), относительно недавно проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4), а ведь в той игре командой руководил главный специалист по турниру — Унаи Эмери. Так что предстоящий матч против ПСЖ можно смело назвать главным для «Арсенала» за последние 20 лет.
Денис Бояров.