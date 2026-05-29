Выходцы из РПЛ против доминаторов из АПЛ. ПСЖ и «Арсенал» сыграют в финале ЛЧ

Сафонов прекрасно выступает и в Лиге чемпионов, где весной ему удалось провести несколько сильных матчей в гостях. Россиянин много выручал в ответных поединках с английским «Ливерпулем» (2:0) и германской «Баварией» (1:1), а по итогам второго матча ⅛ финала против английского «Челси» (3:0) даже попал в команду недели ЛЧ. Заслуга Сафонова во втором подряд финале парижского клуба очень велика, и в случае победы он точно будет главным претендентом на звание лучшего голкипера турнира. Хотя конкурент у него серьезный — вратарь «Арсенала» Давид Райя превосходит Сафонова по ключевым статистическим показателям. Испанец пропустил всего 4 гола против 12 у россиянина, при этом отразив 89% ударов в створ ворот (тогда как у россиянина всего 73%). Но тут надо учитывать уровень сопротивления соперников и надежность обороны. «Арсеналу» в плей-офф доставались куда менее грозные оппоненты, и в матчах с ними лондонская команда грамотно сушила игру, не позволяя создавать голевые моменты. Поэтому вклад Сафонова в возможную победу кажется весомее.