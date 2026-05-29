Норвегия впервые вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв Латвию

Первый гол был забит на 28-й минуте — отличился Тинус Коблар. Во втором периоде и до конца основного времени счёт не изменился. Вторую шайбу Норвегия отправила в пустые ворота на 60-й минуте, её автором стал Ноа Стеен. Вратарь Хенрик Хаукеланн провёл третий матч на турнире без пропущенных шайб.