ФССП намерена принудительно взыскать с Euroclear Bank более 25,4 млрд рублей

Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25 миллиардов рублей по 47 исполнительным производствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП.
По информации источника, на Euroclear Bank было заведено 47 исполнительных производств о взыскании 25,415 миллиарда рублей с октября 2024 года.
Уточняется, что основанием для производств послужили исполнительные листы и судебные приказы, которые выданы Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга, а также Татарстана.
Также у банка остался неоплаченным исполнительский сбор почти на 14,5 миллиона рублей с мая 2024 года. А в октябре того же года приставы возбудили производство о наложении ареста на активы Euroclear Bank.
Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центрального Банка России об обращении к исполнению решения суда по иску к международному депозитарию Euroclear. Ранее ЦБ РФ подал ходатайство о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear порядка 200 миллиардов евро.