Глава города Александр Скрябин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. С докладами выступили заместители по направлениям, руководители служб, главы районов. Они доложили о принимаемых мерах и промежуточных итогах проводимой работы.
Главное:
— Последствия падения деревьев ликвидирует группировка сил и средств в составе спасателей Поисково-спасательной службы и аварийных бригад от администраций районов города и ресурсоснабжающих организаций, включая дополнительно созданные бригады;
— Устранены последствия падения 43-х из 65-ти деревьев;
— Были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях электропередач. По информации Департамента ЖКХ и энергетики, на данный момент все они устранены. В восстановительных работах от ресурсоснабжающих организаций было задействовано 11 аварийных бригад, 10 единиц спецтехники;
— Совместно с ГИБДД ведется фиксация ущерба, нанесенного автотранспорту.
Работы продолжаются.
