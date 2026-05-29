В выходные в Иркутске отметят 85-летие Октябрьского округа

Иркутск, НИА-Байкал — 30 и 31 мая в столице Прибайкалья организуют массовые мероприятия, посвященные 85-летию Октябрьского округа. Их проведут под лозунгом «Люблю Октябрьский!».

Источник: НИА Байкал

Главной площадкой первого дня станет сквер на бульваре Постышева. Здесь 30 мая с 16:00 до 22:00 состоится праздник «От юбилея округа к юбилею города!». Как сообщает пресс-служба городской администрации, подготовлена программа, которая будет интересна иркутянам всех возрастов:

16:00—19:00 — выставка детских рисунков, мастер-классы, выступления лучших творческих коллективов города;

19:00—20:00 — концерт кавер-группы «Были танцы»;

20:00—21:00 — караоке-флешмоб «Хор выше гор» с участием рэпера МС Zammer;

21:00—22:00 — дискотека от Ди-джея (Go-Go).

31 мая с 11:00 до 13:00 на стадионе «Авиатор» (ул. Ширямова, 6а) запланирован масштабный спортивный праздник «Юбилейная эстафета дружбы». В программе — мастер-классы по разным видам спорта от МКУ «Городской спортивно-методический центр», Центра единоборств «Октябрьский» и Центра «Патриот». Предусмотрены показательные выступления от спортивных секций и клубов Иркутска, номера творческих коллективов. На стадионе будут представлены стенды с информацией о достопримечательностях округа.

6+