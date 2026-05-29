В выходные в Иркутске отметят 85-летие Октябрьского округа

31 мая с 11:00 до 13:00 на стадионе «Авиатор» (ул. Ширямова, 6а) запланирован масштабный спортивный праздник «Юбилейная эстафета дружбы». В программе — мастер-классы по разным видам спорта от МКУ «Городской спортивно-методический центр», Центра единоборств «Октябрьский» и Центра «Патриот». Предусмотрены показательные выступления от спортивных секций и клубов Иркутска, номера творческих коллективов. На стадионе будут представлены стенды с информацией о достопримечательностях округа.