Стали известны отрасли, где сильнее всего в России вырос спрос на новых работников

В России лидерами по росту спроса на новых сотрудников весной 2026 года стали сферы организации мероприятий, а также тяжелого машиностроения и энергетики. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рынка труда.
«Максимальный рост спроса на сотрудников зафиксирован в сфере организации мероприятий — количество вакансий здесь увеличилось почти в два раза год к году. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 58 283 рубля в месяц», — говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее активно в этой сфере вырос спрос на аниматоров — число вакансий для них увеличилось на 28% за год. В среднем кандидатам на такие позиции предлагали 50 058 рублей в месяц. Также заметно увеличилось количество вакансий для ведущих мероприятий — на 26%, со средней зарплатой на уровне 64 238 рублей в месяц.
«На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение — количество вакансий здесь увеличилось почти в 1,5 раза за год, а средние зарплатные предложения в отрасли достигли 168 005 рублей в месяц», — отмечает агентство.
В этой отрасли наиболее значительно вырос спрос на слесарей-электриков — в 2,3 раза, при этом кандидатам предлагали в среднем 70 351 рубль в месяц. Также работодатели стали чаще искать газосварщиков (+87%) со средней зарплатой 202 510 рублей в месяц и сварщиков (+34%), которым предлагали порядка 182 790 рублей в месяц.
«Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика — весной 2026 года число предложений о работе здесь выросло на 36% год к году. Средние зарплатные предложения для соискателей составили 65 300 рублей в месяц», — также сообщается в исследовании.
Наиболее активно работодатели искали инженеров-энергетиков (+151%), кандидатам на этой должности предлагали порядка 85 387 рублей в месяц. Также чаще стали требоваться электрики (+42%), и соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 86 148 рублей в месяц.
В Калининградской области заметно растёт интерес к гибким формам занятости. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью увеличилось почти в два раза.