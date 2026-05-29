«Очень неудачно»: Маск высказался о взрыве ракеты Безоса

Американский миллиардер Илон Маск высказался о взрыве тяжелой орбитальной ракеты New Glenn, принадлежащей компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Свой комментарий он оставил в социальной сети X.

— Очень неудачно. Ракеты — это сложно, — написал глава SpaceX в публикации.

Кроме того, бизнесмен, рассуждая о случившемся, отметил сложность их разработки. Миллиардер также выразил надежду, что Blue Origin быстро оправится после данного инцидента.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Владелец Blue Origin заявил, что пострадавших среди сотрудников нет, и призвал не делать преждевременных выводов о причинах аварии.

Тем временем космический корабль компании SpaceX под названием Starship S39 тоже взорвался после приводнения. При выходе на орбиту у корабля отказал один из шести двигателей Raptor 3, из-за чего пришлось продлить длительность работы остальных.

Кроме того, 2 апреля в 1:35 по московскому времени к Луне стартовала ракета-носитель Space Launch System с космическим кораблем Orion, на борту которого четыре астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA).

