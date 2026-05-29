Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии победила команду Швеции со счётом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.

Источник: Life.ru

Шведы открыли счёт на 7-й минуте после шайбы Линуса Карлссона. Швейцарская команда ответила во втором периоде и затем довела матч до победы.

У победителей шайбы забросили Роман Йоси на 14-й минуте, Денис Мальгин на 33-й и Калвин Тюркауф на 37-й. После этого сборная Швейцарии удержала преимущество и не позволила сопернику вернуться в игру.

Швейцарцы подошли к плей-офф с первого места в группе A. На предварительном этапе команда выиграла все семь матчей в основное время. Сборная Швеции заняла четвёртое место в группе B. В полуфинале Швейцария сыграет с Норвегией. Матчи этой стадии пройдут 30 мая. Финал и встреча за третье место состоятся 31 мая.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная США. На текущем турнире американцы завершили борьбу в четвертьфинале, где уступили Канаде со счётом 0:4. Сборная Швейцарии на двух последних чемпионатах мира завоёвывала серебряные медали.

Ранее сборная Норвегии по хоккею победила латвийскую команду со счётом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Для норвежской сборной этот результат стал историческим — команда впервые пробилась в полуфинал мирового первенства. Ранее её лучшим достижением было четвёртое место в 1951 году, когда турнир проходил по круговой системе без стадии плей-офф.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше