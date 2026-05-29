Швейцария обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ранее сборная Норвегии по хоккею победила латвийскую команду со счётом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Для норвежской сборной этот результат стал историческим — команда впервые пробилась в полуфинал мирового первенства. Ранее её лучшим достижением было четвёртое место в 1951 году, когда турнир проходил по круговой системе без стадии плей-офф.