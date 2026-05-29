Автопьяница из села Зыково стал фигурантом сразу двух уголовных дел

В Сосновоборском округе полицейские возбудили сразу два уголовных дела в отношении водителя, которого остановили с признаками опьянения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В начале мая в селе Зыково сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 38-летнего местного жителя. У мужчины были заметны признаки алкогольного опьянения, поэтому ему предложили пройти проверку.
Алкотестер не показал наличие алкоголя, после чего водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако мужчина отказался.
Позже полицейские выяснили, что ранее водитель уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяную езду.
В результате дознаватели МО МВД России «Березовский» возбудили два уголовных дела. Мужчину подозревают в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ), а также в повторном вождении после лишения водительских прав (по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ).
Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на спецстоянку. На машину наложен арест.
В полиции напоминают: отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит административной ответственностью, а при повторном нарушении — уголовной.
