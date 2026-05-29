Европейцы выстроились в очередь за паспортами РФ

Число жителей Европы, желающих получить российское гражданство, устойчиво растет. Об этом в кулуарах Международного форума по безопасности заявил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров, отвечая на соответствующий вопрос агентства РИА Новости.
Рост спроса со стороны европейцев представитель ведомства напрямую связал с реализацией специальных программ и исполнением профильных указов главы государства.
По словам Егорова, в полном объеме выполняются, в частности, указы президента, касающиеся поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также содействия добровольному переселению в РФ иностранных граждан, представляющих интерес для страны.
Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2025 года, президент России Владимир Путин также обратил внимание на этот тренд. По его словам, порядка двух тысяч заявлений о приеме в гражданство поступило от граждан западных стран, преимущественно из Европы, при этом около 1,5 тысячи из них были одобрены. Глава государства подчеркнул, что решение о смене гражданства эти люди принимают прежде всего исходя из ценностных соображений, а не политической конъюнктуры.
