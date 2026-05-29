«Хабаровские авиалинии» уточнили расписание рейсов на лето и осень

Напомним: число перевозок в село Богородское увеличили до трех в неделю: рейсы осуществляют по понедельникам, средам и пятницам. Авиакомпании стали чаще отправлять самолеты из Хабаровска в Охотск, дополнительные рейсы осуществляют на выходных. Всего «Хабаровские авиалинии» запланировали 300 перелетов по данному направлению, что на 39 больше прошлогодних показателей.