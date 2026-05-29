«Хабаровские авиалинии» уточнили расписание рейсов на лето и осень

«Хабаровские авиалинии» опубликовали актуальное расписание рейсов. С июня компания-перевозчик корректирует график выполнения полётов на херпучинском направлении. Уточнили также время прилёта и вылета воздушных судов на чегдомынском направлении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С июня вылеты по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи ХабАвиа дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям будет выполнять с использованием стыковочных рейсов авиакомпании-партнера. По средам рейсы будут выполнять «Хабаровские авиалинии».
Напомним: число перевозок в село Богородское увеличили до трех в неделю: рейсы осуществляют по понедельникам, средам и пятницам. Авиакомпании стали чаще отправлять самолеты из Хабаровска в Охотск, дополнительные рейсы осуществляют на выходных. Всего «Хабаровские авиалинии» запланировали 300 перелетов по данному направлению, что на 39 больше прошлогодних показателей.