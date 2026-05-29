Электричество после урагана восстановили для 60% потребителей в Прикамье

Электричество для 60% потребителей восстановили после урагана, сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Из-за ураганного ветра, обрушившегося на Пермский край накануне вечером, энергетики всю ночь восстанавливали электроснабжение. К утру 29 мая свет вернулся в 60% домов пострадавших территорий.
На повреждённых объектах работают больше 200 специалистов и свыше 75 единиц спецтехники «Россети Урал», а также местные аварийно-спасательные службы. Основные усилия сосредоточены в Верхнекамье (Березниковский и Соликамский округа), Чусовском округе и на севере Коми-Пермяцкого округа. Бригады убирают завалы деревьев, меняют опоры и восстанавливают провода.
Для социально значимых объектов используют передвижные дизельные электростанции. В сёлах Коса и Пожва от резервных источников запитаны больницы и насосные станции.
Ранее глава Березников сообщал, что без электричества остались десятки деревень.
Ураганный ветер бушует в Прикамье уже не первые сутки. 26 мая упавшее от сильного ветра дерево унесло жить 16-летней выпускницы 9 класса.