Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 мая

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 29 мая затронут десятки домов и тысячи жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Козлова, 53−61 и 54−60;

— улица Нефедова, 59−61;

— переулок Братский, 117−123, 146;

— переулок Доломановский, 116, 118, 115−121;

— улица Балакирева, 1−25, 2−22, 32−34;

— улица 1-я Кольцевая, 13−25 и 36−52;

— улица 2-я Кольцевая, 11−59 и 28−42;

— улица Профсоюзная, 85, 87/2, 89, 180−214;

— площадь Рабочая, 1, 12А;

— улица Степана Разина, 8−14;

— улица Губаревича, 1−37 и 2−42;

— улица Скачкова, 1−3;

— переулок Олимпийский, 17−25 и 4−12;

— улица Чапаевская, 5;

— переулок Чухновский, 24−28;

— улица Ясная, 1/214.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Зенитчиков, 37−65 и 40−62;

— переулок Гвардейский, 78−106;

— улица Козлова, 30−52 и 29−51;

— улица Коровкина, 48−78 и 47−79;

— улица Дранко (16-я улица), 64−102 и 77−127;

— переулок Доломановский, 111−133;

— улица Нефедова, 27−52 и 34−42.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

— улица Калинина, 23, 25А, 25 Г, 32А, 1−31;

— улица 2-я Кольцевая, 95−109 и 92−102;

— улица 3-я Кольцевая, 76−92, 92/36, 89−101;

— улица 4-я Кольцевая, 43−61 и 38−62;

— улица 3-я Баррикадная, 24.

