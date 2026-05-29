Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 мая

Отключения света в Ростове на 29 мая затронут десятки домов и тысячи жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Козлова, 53−61 и 54−60;
— улица Нефедова, 59−61;
— переулок Братский, 117−123, 146;
— переулок Доломановский, 116, 118, 115−121;
— улица Балакирева, 1−25, 2−22, 32−34;
— улица 1-я Кольцевая, 13−25 и 36−52;
— улица 2-я Кольцевая, 11−59 и 28−42;
— улица Профсоюзная, 85, 87/2, 89, 180−214;
— площадь Рабочая, 1, 12А;
— улица Степана Разина, 8−14;
— улица Губаревича, 1−37 и 2−42;
— улица Скачкова, 1−3;
— переулок Олимпийский, 17−25 и 4−12;
— улица Чапаевская, 5;
— переулок Чухновский, 24−28;
— улица Ясная, 1/214.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Зенитчиков, 37−65 и 40−62;
— переулок Гвардейский, 78−106;
— улица Козлова, 30−52 и 29−51;
— улица Коровкина, 48−78 и 47−79;
— улица Дранко (16-я улица), 64−102 и 77−127;
— переулок Доломановский, 111−133;
— улица Нефедова, 27−52 и 34−42.
С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:
— улица Калинина, 23, 25А, 25 Г, 32А, 1−31;
— улица 2-я Кольцевая, 95−109 и 92−102;
— улица 3-я Кольцевая, 76−92, 92/36, 89−101;
— улица 4-я Кольцевая, 43−61 и 38−62;
— улица 3-я Баррикадная, 24.
