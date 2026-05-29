В Хабаровске нашли украденный у школьницы элемент инсулиновой помпы

Жительница Индустриального района обратилась в полицию с заявлением о краже рюкзака у её дочери-семиклассницы во время занятий в школе. Внутри находился жизненно важный медицинский прибор для поддержания уровня сахара при диабете, ущерб оценили в 32 тысячи рублей.