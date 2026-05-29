В Хабаровске нашли украденный у школьницы элемент инсулиновой помпы

Сотрудники отдела полиции № 1 вернули семикласснице из похищенный элемент инсулиновой помпы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела полиции № 1 вернули семикласснице из Индустриального района похищенный элемент инсулиновой помпы — глюкопульт с зарядным устройством, сообщает полиция Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Жительница Индустриального района обратилась в полицию с заявлением о краже рюкзака у её дочери-семиклассницы во время занятий в школе. Внутри находился жизненно важный медицинский прибор для поддержания уровня сахара при диабете, ущерб оценили в 32 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, инцидент произошёл во время урока физкультуры на школьном стадионе: девочка повесила рюкзак на турник, а после занятий он пропал. Подозреваемого — 47 летнего местного жителя, ранее судимого за квартирную кражу и угрозу убийством — задержали сотрудники уголовного розыска.

Задержанный пояснил, что проходил мимо стадиона, заметил рюкзак и решил похитить его в надежде найти ценные вещи, например, смартфон. В ходе обыска прибор был изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru