В Ростовской области за ночь сбили более 80 беспилотников

В Ростовской области в ночь на 29 мая силы и средства противовоздушной обороны уничтожили более 80 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атака была отражена на территории девяти муниципалитетов. БПЛА были сбиты в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Тацинском, Красносулинском, Морозовском и Шолоховском районах.

О возможной угрозе атак беспилотников ночью также предупреждали власти Азова и Таганрога.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов наземной инфраструктуры нет. Информация о последствиях уточняется.

Кроме того, в регионе более трех часов действовал режим ракетной опасности. Его отменили около 4:00. Режим беспилотной опасности был снят в 5:52.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше