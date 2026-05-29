В Красноярске после столкновения с легковушкой маршрутка врезалась в столб

Сегодня утром на улице Партизана Железняка в краевом центре произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «Тойота» при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе. После этого произошло столкновение, автобус врезался в опору электроосвещения. В аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки, им потребовалась медицинская помощь. На месте ДТП работает следственно оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.