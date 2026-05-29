Банк России выпустил в обращение монету, посвященную Комсомольску-на-Амуре

Банк России выпустил в обращение десятирублевую монету серии «Города трудовой доблести», посвященную Комсомольску-на-Амуре. Об этом в своем канале в MAX написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На памятной монете отчеканен образ женщины-комсомольчанки, которая изготавливает снаряд для фронта. Такое же изображение находится на стеле «Комсомольск-на-Амуре — Город трудовой доблести», которая открылась в декабре 2024 года.
В годы Великой Отечественной войны жители города героически трудились на заводах, строили бомбардировщики и боевые корабли, ремонтировали подводные лодки, выпускали боеприпасы.
«Предприятия Комсомольска-на-Амуре выпустили 2 757 боевых самолетов ДБ-3Ф, позже получивших название Ил-4, построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В городе возвели новые заводы, которые поставляли фронту сталь, нефтепродукты, аккумуляторы, боеприпасы и другую необходимую продукцию», — подчеркнул глава региона.
Демешин отметил, что в рамках договоренности с Банком России Комсомольск-на-Амуре станет первым городом, куда поступят новые монеты.