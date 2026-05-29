Приемный сын Питта и Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца: как теперь его будут звать

Приемный сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли — Мэддокс Джоли-Питт — запустил процедуру отказа фамилии отца. Об этом со ссылкой на документы сообщает портал TMZ.
«Мэддокс подал документы с запросом на юридическое изменение фамилии… он хочет убрать Питт… и заменить фамилию и имя на Мэддокс Шиван Джоли», — пишет портал.
Журналисты напомнили, что Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году. Она забрала его в возрасте семи месяцев из приюта для сирот в Камбодже. Когда Питт и Джоли сблизились, артист усыновил мальчика. Это произошло в 2006 году.
Ранее сайт KP.RU рассказал, что у 44-летней звезды Голливуда Анджелины Джоли шестеро детей: родные — Шайло (13 лет) и двойняшки Нокс и Вивьен (по 11 лет), а также приемные — Мэддокс (18 лет), Пакс (15 лет) и Захара (14 лет). Но счастья многодетность семье не принесла. Всю жизнь дети Джоли и Питта растут, как подорожник. Такова философия пары, точнее — мамы. Абсолютная свобода и никаких ограничений, и это привело к печальным последствиям.