Медучреждения Красноярского края пополнятся молодыми работниками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшее время в больницы и поликлиники направят 363 молодых специалиста. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков во время прямой линии.
По словам главы региона, выпускники медицинского университета уже распределены для работы в городских и районных медучреждениях. Большая часть специалистов будет направлена в первичное звено, где потребность в кадрах наиболее высокая.
Молодые врачи начнут работу в Ачинске, Богучанах, Дивногорске, Канске, Лесосибирске, Норильске, Ужуре и других территориях края. Среди них — терапевты, педиатры, стоматологи, провизоры, медицинские кибернетики и врачи 28 узких специальностей.
Губернатор подчеркнул, что распределение специалистов будет проводиться с учетом потребностей конкретных медучреждений, а все обращения о нехватке кадров отдельно проанализируют.
Также в ходе прямой линии обсуждались вопросы доступности медицинской помощи, отмечают в пресс-службе краевого минздрава. Жители подняли проблему состояния подъездных дорог и парковок у поликлиник в Сосновоборске. Михаил Котюков поручил профильным министерствам совместно с муниципалитетом оперативно решить ситуацию.
Отдельно рассмотрели обращение из Минусинска, где родители детей с инвалидностью сообщили о сложностях с получением стоматологической помощи с применением седации или наркоза. Губернатор отметил, что после ввода нового корпуса больницы ситуация будет урегулирована, а министерству здравоохранения поручено ускорить организацию специализированной помощи.
Также подтверждены планы по строительству поликлиники в микрорайоне Солнечный в Красноярске. «Земельный участок определён, я туда лично выезжал. На сегодняшний день заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации, средства в бюджете на строительство предусмотрены. Этот объект находится на контроле, после получения проектных решений мы сможем приступить к строительству», — сказал губернатор.