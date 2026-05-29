День безопасности на воде 2026 пройдет 1 июня

С 1 июня в городе Ростове-на-Дону будет открыт купальный сезон. В связи с этим 1 июня в 11:00 на территории пляжа ПКиО «Левобережный» на улице Левобережной, 3А Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону проводит «День безопасности на воде». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных школ, волонтеры и все желающие.
Участникам расскажут о правилах безопасного поведения на воде, покажут навыки оказания первой помощи пострадавшему на воде, а также вручат памятки. Кроме этого, пришедшие получат возможность поучаствовать в практических занятиях по подаче спасательного круга и спасательного средства «конец Александрова». Также будет показана работа водолазов-спасателей и продемонстрирована специальная спасательная техника и оборудование. Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.
