Тазы из Балхаша стал звездой этнофестиваля в Стамбуле

На VIII Международном культурном фестивале этноспорта Ethnosport Culture Festival в Стамбуле Казахстан представил национальные породы собак — тазы из Балхаша и Баянаула, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что особое внимание гостей привлек тазы по кличке Акбакай, принадлежащий жителю Балхаша Агыбаю Жасанбекову.

Хозяин с гордостью отмечает, что для тазы это была первая зарубежная поездка.

Собака получила медаль, а зрители отмечали ее стать, дружелюбный нрав и спокойный характер. Интерес к породе проявили и представители Всемирной федерации этноспорта.

Как рассказал Жасанбеков, сам он не смог поехать в Турцию, поэтому тазы представлял его друг и единомышленник:

«Думаю, без преувеличения можно сказать, что наши тазы покорили сердца людей в далекой стране. Казахстанских собак увидел весь мир. Люди даже хотели купить Акбакая — настолько он понравился гостям фестиваля».

Разведением казахских тазы и тобетов Жасанбеков занимается уже около 20 лет. Акбакая он привез щенком из Мангистауской области — тогда собаке был всего месяц. За это время тазы прошел серьезную подготовку: его тренировали для охоты на зайца и лису, он участвовал в районных соревнованиях по шырга тарту.

Стоит отметить, что 20 апреля 2026 года в Казахстане появился новый праздник — День казахского тазы и тобета.