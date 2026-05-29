Восстановлено электроснабжение 60% потребителей на пострадавших от урагана территориях края

По состоянию на утро 29 мая 2026 года восстановлено электроснабжение 60% потребителей в территориях Прикамья, которые пострадали от ураганного ветра накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Поврежденные энергообъекты восстанавливают более 200 специалистов, задействовано свыше 75 единиц спецтехники Пермского филиала «Россети Урал», а также местные аварийно-спасательные службы. Основной удар стихии пришелся на Березниковский, Соликамский, Чусовской округа, а также на север Коми-Пермяцкого округа.

Для подачи электроэнергии социально значимым используются передвижные дизельные электростанции. Так, от резервных источников электроснабжения запитаны больницы и насосные станции в селах Коса и Пожва.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера во второй половине дня из-за сильных порывов ветра на территории Прикамья в ряде округов пропало электричество. Из-за непогоды в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборваны линии электропередач, затруднен проезд транспорта. Днем также произошло повсеместное отключение электроснабжения в Чердынском округе.