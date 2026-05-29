Восстановлено электроснабжение 60% потребителей на пострадавших от урагана территориях края

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера во второй половине дня из-за сильных порывов ветра на территории Прикамья в ряде округов пропало электричество. Из-за непогоды в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборваны линии электропередач, затруднен проезд транспорта. Днем также произошло повсеместное отключение электроснабжения в Чердынском округе.