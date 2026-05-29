Самая массированная атака в мае: В Ростовской области сбили свыше 80 БПЛА

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась одной из самых массированных с начала года воздушных атак противника. Системы ПВО сбили более 80 беспилотных аппаратов самолетного типа.

Источник: "Российская газета"

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны-камикадзе атаковали девять районов области: Кашарский, Каменский, Чертковский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский районы.

«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — сообщил в МАХ губернатор.

Информация о разрушениях на земле и пострадавших будет уточняться.

Отметим, что самый массовый налет дронов на Ростовскую область был зафиксирован ночью 21 марта. Тогда зенитчики подавили средствами РЭБ и огнем зенитно-ракетных дивизионов 90 беспилотников противника.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь на пятницу зенитные подразделения ПВО сбили над российскими регионами 208 дронов-камикадзе противника.

