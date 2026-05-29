Военные отбили ночную атаку БПЛА на Волгоградскую область

Минобороны отчиталось об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области. Всего над регионами России ночью 29 мая было уничтожено 208 вражеских БПЛА. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
Напомним, ночь в Волгоградской области выдалась неспокойной. Вечером 28 мая был объявлен режим угрозы атак БПЛА, а Росавиация закрыла аэропорт. Ограничения были сняты утром 29 мая. Однако без последствий нападение вражеских беспилотников на регион не обошлось. По сообщению главы региона, в Волгограде повреждения получила многоэтажка на улице Вершинина, 2. Жители дома были эвакуированы.