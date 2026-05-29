Мороженая рыба в Ростовской области за месяц подорожала на 10 рублей за килограмм

В Ростовской области за месяц средняя стоимость мороженой неразделанной рыбы выросла почти на 3%. По данным Ростовстата, с 27 апреля по 25 мая цена увеличилась с 336 до 346 ₽ за кг.
Самый высокий уровень цен зафиксирован в Ростове-на-Дону, где килограмм мороженой рыбы в среднем стоит 362 ₽ За месяц продукт подорожал в донской столице на 10 ₽
Наиболее доступные цены сохраняются в Волгодонске — 315 ₽ за кг. При этом именно здесь отмечен самый заметный рост стоимости среди крупных городов региона: за месяц рыба подорожала на 14 ₽, или почти на 5%.
В Таганроге средняя цена увеличилась с 316 до 329 ₽ за кг, в Шахтах — с 348 до 356 ₽, в Миллерово — с 313 до 317 ₽ Наименьший рост зафиксирован в Сальске, где стоимость килограмма мороженой рыбы выросла всего на 1 рубль — до 342 ₽
Таким образом, Ростов-на-Дону остается самым дорогим рынком мороженой рыбы в регионе, тогда как Волгодонск сохраняет статус города с минимальными ценами, несмотря на наиболее заметное подорожание за последний месяц.