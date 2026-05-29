Исследователь назвал несколько новых версий пропажи Усольцевых в тайге

Исследователь Валентин Дегтерев, изучив материалы поисковиков, выдвинул новую версию гибели семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. По его мнению, люди могли забраться в пещеру или расщелину, развести костёр и задохнуться угарным газом либо упасть и получить травмы. Кроме того, он не исключает нападения медведя или криминальный характер происшествия.
«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей», — цитирует Дегтерева Aif.ru.
По его словам, на записях в расщелине хорошо просматривается лицо человека. Он также обратил внимание на дерево со следами медведя. Среди версий — хищник мог растерзать людей и сбросить тела в яму, прикрыв ветками. Возможно также отравление угарным газом или падение в расщелину. Криминальная версия тоже не исключена.