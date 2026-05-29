Как тренеры «Волги» и «Пари НН» на ЧМ играли

В предыдущий раз мундиаль гостил на североамериканском континенте в далёком 1994 году. В том турнире участие принимала и сборная России, причем в её составе были три игрока, которым потом предстояло оставить заметный след и в нижегородском футболе. Это Сергей Юран, Омари Тетрадзе и Дмитрий Кузнецов.
Как сложилось выступление наших героев на ЧМ и как кривая карьеры привела их потом в Нижний Новгород, расскажет nn.aif.ru.
Грустный праздник.
Чемпионат мира 1994 года стал первым в истории сборной России. Но праздник для нашей команды был испорчен задолго до старта турнира.
Ещё в ноябре 1993 года лидеры команды во главе с капитаном сборной России Игорем Шалимовым написали печально известное «письмо четырнадцати» с требованием отставки главного тренера Павла Садырина.
Российский футбольный союз Садырина отстоял. Ряд игроков, подписавшихся под «письмом четырнадцати», в команду вернулись. Но атмосфера в раздевалке уже была испорчена, это и отразилось на выступлении. Поражение от Бразилии и Швеции в первых двух матчах поставило крест на мечтах нашей команды пробиться в плей-офф мундиаля.
В числе вызванных под знамёна сборной оказались и трое игроков, которые в дальнейшем оставили яркий след в истории нижегородского футбола. Так, на мундиаль 1994 поехали будущий защитник нижегородского «Локомотива» Дмитрий Кузнецов, будущий тренер нижегородской «Волги» Омари Тетрадзе и будущий наставник «Пари НН» Сергей Юран.
Об их приключениях в США тридцатидвухлетней давности расскажем подробнее.
Дмитрий Кузнецов.
На чемпионате мира провёл два матча. Вышел в стартовом составе на игры с Бразилией и Швецией. В заключительной игре с Камеруном на поле не выходил.
«Приятно, что это случилось в моей жизни. Я оказался на чемпионате мира, где играл сам Диего Марадона! А на групповом турнире нам в соперники досталась сборная Бразилии с фантастическими Ромарио и Бебето, — вспоминал Дмитрий Кузнецов в интервью nn.aif.ru. — И у сборной России тогда было потрясающе талантливое поколение. Но некоторые люди из той команды позволяли себе заниматься вещами, которые были не в их компетенции — пытались снимать и назначать тренеров. Всё это оставило неприятное послевкусие от чемпионата мира».
На мундиаль-1994 Кузнецов отправился в статусе игрока «Эспаньола». В испанскую Примеру чемпион СССР в составе московского ЦСКА уехал ещё в 1992 году.
Звездой на Пиренеях жёсткий защитник не стал, но отыграл в Испании пять добротных сезонов. А в 1997 году вернулся в Россию, вновь надев форму ЦСКА. Через два года Кузнецов оказался в Нижнем Новгороде, пополнив только что вернувшийся в Высший дивизион «Локомотив».
В составе той весёлой «банды», где зажигали Арсен Аваков, Дмитрий Вязьмикин, Пётр Быстров, Геннадий Нижегородов и другие, Кузнецов славно пошумел в элите российского футбола. Нижегородский «Локо» тогда преподнёс несколько серьёзных сенсаций: отобрал очки у «Спартака» и «Локомотива», победил «Ротор», «Зенит» и «Аланию».
Увы, финансовые проблемы не позволили нашему «Локомотиву» удержать лидерство. В числе прочих перед сезоном-2000 покинул команду и Дмитрий Кузнецов.
Второй заход Кузнецова в Нижний Новгород был в 2007 году. Уже начавший тренерскую карьеру Дмитрий Викторович какое-то время работал в штабе ФК «Нижний Новгород» — клуба, базировавшегося на стадионе «Северный» и расформированного в 2012 году.
Далее в карьере Кузнецова были казанский Рубин, казахстанский «Иртыш», подмосковный «Металлург-Видное».
А в 2021 году состоялось пришествие Дмитрия Кузнецова в медиафутбол. Возглавив команду «2Drots», экс-защитник сборной России дважды привёл москвичей к чемпионству в медийной футбольной лиге.
Возвращения Дмитрия Кузнецова в профессиональный футбол ждут давно. Но, похоже, колючий характер тренера, закалённого лихими девяностыми, отпугивает нынешних толерантных функционеров.
Омари Тетрадзе.
На чемпионате мира 1994 провёл один матч. Вышел в стартовом составе на игру с Камеруном. В играх с Бразилией и Швецией на поле не выходил.
В конце 1980-х Омари Тетрадзе успел поиграть в «Динамо» (Тбилиси), а также дебютировать в молодёжной сборной СССР. А после распада Советского Союза талантливый полузащитник перебрался в московское «Динамо» и провёл в составе бело-голубых несколько очень успешных сезонов.
Именно во время московского этапа карьеры Тетрадзе и получил приглашение в сборную России. Пройдя вместе с национальной командой успешный, но скандальный отборочный турнир на ЧМ-1994, Тетрадзе оказался в числе игроков, вызванных для участия в мундиале.
На полях США Омари сыграл только один матч, поучаствовав в разгроме Камеруна (6:1) в третьем туре группового этапа. Но даже крупная победа не позволила сборной России выйти в плей-офф.
«Если бы не “письмо четырнадцати” перед ЧМ-1994, мы могли выступить намного лучше в Штатах. Этот скандал всё разрушил. Понимаете, если в футболе что-то неправильно делаешь, он обязательно тебя наказывает. Вот и нас наказал», — расскажет потом Омари Тетрадзе.
После мундиаля карьера у горячего кавказского футболиста была насыщенной.
Тетрадзе успел выиграть чемпионат России-1995 с «Аланией», провёл несколько сезонов в итальянской «Роме» и взял Кубок Греции с ПАОКом.
Более того, Омари Тетрадзе даже мог принять участие на втором для себя чемпионате мира. Но в последний момент штаб сборной во главе с Олегом Романцевым не включил опытнейшего игрока в заявку на мундиаль-2002.
Тренерскую карьеру Тетрадзе начинал в «Крыльях Советов» в штабе самого Гаджи Гаджиева. А в 2010-м приехал в Нижний Новгород, где принял бразды правления в клубе «Волга».
Нижегородская команда в том сезоне ставила большую цель — выход в премьер-лигу, и амбициозный тренер оказался как нельзя кстати. Тетрадзе привёл «Волгу» к серебряным медалям первого дивизиона и завоевал долгожданную путёвку в РПЛ.
Но вот сезон-2011/12 у Омари Михайловича не задался. «Волга» в элите чемпионата России стартовала ни шатко ни валко, и Омари Михайлович был отправлен в отставку, уступив место Дмитрию Черышеву.
После «Волги» Тетрадзе поработал и в Грузии, и в Казахстане, а сейчас возглавляет «Уфу», которая в сезоне-2025/26 станет соперником «Пари НН» в первой лиге.
Сергей Юран.
На чемпионате мира провёл один матч. Вышел в стартовом составе на игру с Бразилией. В матчах с Швецией и Камеруном на поле не выходил.
В лихие девяностые Сергей Юран был настоящей рок-звездой российского футбола. Эффектный длинноволосый форвард и жил, и играл на разрыв аорты. Дрался с защитниками соперника, рассуждал о красоте женщин в интервью, попадал в громкие ДТП. И, конечно, забивал голы!
Оседлав волну успеха в культовом «Спартаке» 1990-х, Юран отправился покорять Европу. Засветился и в португальской «Бенфике», и в английском «Миллуоле», и в немецком «Бохуме».
В сборной России Юран тоже был на виду. Но репутацию форварда серьёзно подмочило «письмо четырнадцати». Юран свою подпись позже отозвал, но отношения с Садыриным и рядом партнёров по команде были испорчены.
Тем не менее, на чемпионат мира-1994 Юран, в ту пору игравший за «Бенфику», поехал. Но забить на мундиале брутальному форварду не удалось. В США звёздный час пробил у Олега Саленко, сначала поразившего ворота шведов, а затем сделавшего пента-трик в матче с Камеруном.
Сергей Юран, как и многие другие, оказался в тени лучшего бомбардира чемпионата мира.
«Я хотел играть, но пришлось наблюдать за той игрой со стороны. Помню, как сидел и думал о том, что и сам смог бы забить. Мог бы сейчас произносить вам красивые слова, как я радовался за товарища. Но говорю, как есть», — вспомнит Сергей Юран события 1994 года в интервью «Советскому спорту».
Бурная игровая карьера Юрана продолжалась до 2001 года. А в 2003-м Сергей Николаевич принялся покорять футбол в новом качестве — тренера. За 20 лет на рулевом мостике Юран поработал в «Химках», «Балтике», «Шиннике», «Сибири», «СКА-Хабаровск».
В Нижний Новгород Сергей Николаевич приехал в апреле 2023-го. Задача была сверхсложная — спасать «Пари НН» от вылета из премьер-лиги.
Миссию Юран выполнил. Но вот игра вдолгую у признанного тренера- «пожарного» в Нижнем не получилась. Весной 2024 года «Пари НН» снова оказался на грани вылета, и Юрана отправили в отставку.
Карьера Сергея Николаевич продолжилась в Турции, где он недолго работал с «Серикспором». В конце мая 2026-го Юран вернулся на пост тренера «СКА-Хабаровск».
Сезон-2026/27 Юран начнёт в первой лиге, где его пути обязательно пересекутся с «Пари Нижний Новгород».