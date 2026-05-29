Депутат Бессараб напомнила 80-летним пенсионерам о повышении выплат с 1 июня

С 1 июня россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет и более, увеличат пенсионные выплаты. Об этом в пятницу, 29 мая, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Как всегда, ежемесячно удваивается фиксированная выплата страховой пенсии для получателей страховых пенсий, которые достигли 80-летнего возраста накануне. То есть тем пенсионерам, кому в мае исполнилось 80, будет удвоена фиксированная выплата к пенсии, — цитирует ее Lenta.ru.
Глава департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, в свою очередь, напомнил, какие критерии нужно соблюсти для получения ежегодной семейной выплаты.
Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская также сообщила, что некоторые россияне в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных.
Тем временем Министерство финансов России по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» проводит кампанию по привлечению граждан к участию в программе долгосрочных сбережений.