В поселении древних племен чжурчжэней прокачали связь

«Запуск 4G в селе Джуен — логичное продолжение модернизации сети в Хабаровском крае. Мы видим нагрузка на сеть в таких населенных пунктах растет также, как и в больших городах региона, поэтому планомерно наращиваем емкость и обновляем оборудование, чтобы местные жители могли комфортно пользоваться интернетом. В селе живет всего 500 человек, но там кипит жизнь. Скоростной мобильный интернет позволит сельчанам поддерживать связь с родными и близкими, пользоваться государственными и медицинскими онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов. А также подключать сервисы развлечений», — прокомментировала директор компании-оператора в Хабаровском крае.