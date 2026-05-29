Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Хорватии осудил призывы политиков из стран Прибалтики к атаке на Калининград

Зоран Миланович назвал эти слова «несерьёзными».

Источник: Клопс.ru

Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает РИА Новости.

«Несерьезно, что в нашем лагере слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область. Это более чем несерьезно, этого не надо говорить», — цитирует выступление Милановича на церемонии в честь 35-летия хорватской армии его пресс-служба.

Глава хорватского государства напомнил, что его страна как член НАТО поддерживает солидарность с другими членами согласно пятой статье Североатлантического договора.

«Но в какой мере? Абсолютной мере, так что у нас нет никакого влияния, никакого представления о том, что кто-либо из 30 членов и союзников говорит? Это очень неестественная позиция, а наши военные в Литве и оборудование в Литве. Так что солидарность и готовность прийти на помощь с одной стороны предполагает ответственность с другой», — заявил президент Хорватии.

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил уволить главу МИД Литвы за его призывы напасть на регион.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше