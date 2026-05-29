В Иркутске суд лишил отца выплат после гибели сына в зоне СВО

Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел иск женщины, которая потребовала признать бывшего мужа недостойным наследником их сына. Молодой человек погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. После его смерти отец стал претендовать на страховые выплаты и льготы, которые положены родителям погибших военнослужащих.
Выяснилось, что после развода бывший супруг не участвовал в жизни ребёнка, не платил алименты и не воспитывал его. Более того, в 1995 году он написал заявление об отказе от родительских обязанностей из-за отсутствия денег.
Суд изучил документы и встал на сторону матери. В решении указано: меры поддержки родителей погибших военнослужащих созданы для тех, кто долгие годы воспитывал и содержал ребёнка, вырастил достойного защитника Отечества.
— Суд признал отца недостойным наследником, утратившим право на страховое возмещение. Он не исполнял родительские обязанности, не воспитывал сына и не участвовал в его материальном обеспечении, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.