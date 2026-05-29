Anthropic стала самой дорогой компанией в сфере ИИ

Как отмечает CNBC, сейчас ведущие разработчики искусственного интеллекта активно готовятся к выходу на биржу. Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX (материнская структура его ИИ-стартапа SpaceXAI) уже подала проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO. OpenAI, по данным источников, направит аналогичные документы «в ближайшие дни или недели» с прицелом на листинг уже в сентябре. Сама Anthropic также ведет непубличную подготовку к выходу на биржу, однако сроки этой процедуры пока не определены.