Уполномоченный по правам ребенка Красноярского края рассказала депутатам Заксобрания о соблюдении прав детей

В Законодательном Собрании Красноярского края свой доклад о деятельности за 2025 год представила Уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова.
Впервые в документ, кроме анализа обращений граждан, проблем в сфере детства и рекомендаций органам власти по улучшению положения детей, вошел доклад о действующих мерах поддержки семей с детьми участников СВО в Сибирском федеральном округе. Информация представлена на российском уровне и может служить основой для выработки новых мер поддержки.
Детским омбудсменом в 2025 году рассмотрено 1086 проблемных ситуаций. В 27% случаев права детей и их семей были восстановлены или оказана практическая помощь. Ирина Мирошникова охарактеризовала прошедший год как «важный этап в развитии помощи семьям с детьми». Реализация стратегических программ и проектов «Вызов», «Дети в семье» позволила сократить общее число детей-сирот до 10700 человек, снизить на 25% детей-сирот, выявленных впервые, уменьшить на 23% численность родителей, лишенных прав, и на 45% — ограниченных в правах.
Уполномоченный поблагодарила краевой парламент за принятие изменений в Закон края о бесплатной юридической помощи. Теперь право на нее имеют жители региона, которые восстанавливают родительские права либо отменяют их ограничение.
Ирина Мирошникова отметила сокращение числа жалоб на деятельность государственных органов. Эффективное межведомственное взаимодействие, выстроенная работа помогли уменьшить количество обращений по вопросам оформления инвалидности, соблюдения прав детей в государственных учреждениях, организации питания детей с особыми потребностями в образовательных организациях.
Уполномоченный подчеркнула недопустимость формального отношения органов власти к проблемам и вопросам семей, в том числе многодетных. Создание дружелюбной среды — одна из причин, влияющих на принятие решения о рождении ребенка. Фиксируется рост числа обращений по вопросам соблюдения прав детей и семей участников СВО. Как правило, они связаны с назначением социальных выплат.
Жалобы в сфере опеки и попечительства традиционно входят в тройку лидирующих тем. Ирина Мирошникова убеждена, что работа органов опеки нуждается в усилении контроля. Еще одна тема — конфликты в образовательных организациях. В прошлом году детский омбудсмен была подключена к разрешению 121 конфликтной ситуации в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.
В ходе обсуждения доклада Елена Пензина обратила внимание на проблему невыплаченных алиментов, их сумма в крае на сегодня более 7 млрд рублей.
По мнению Ирины Ивановой, внимательное отношение к семьям с детьми раннего возраста, их сопровождение профильными службами, особенно при наличии сложных обстоятельств, поможет избежать трагедий.
Отвечая на вопрос Алексея Додатко об эффективности действующих мер по профилактике школьного буллинга, Ирина Мирошникова отметила, что меры не отменяют необходимости оперативного реагирования на проблемы ребенка самых близких — семьи и родителей. Изменения в поведении подростка должны замечать, в первую очередь, дома.
Павел Семизоров отметил, что готов включиться в работу над Постановлением по итогам доклада и поднял тему причин детских суицидов.
Владислав Зырянов обозначил необходимость «прозрачного» распределения земельных участков для многодетных семей с целью предотвращения коррупционных схем.
В обсуждении также приняли участие Екатерина Уделько, Александр Бойченко, Алексей Кулеш, Виталий Дроздов.
Илья Зайцев, выступая от профильного комитета, поблагодарил Ирину Мирошникову за системную многолетнюю работу, личную включенность в решение вопросов. Парламентарий пригласил коллег к совместной работе над проектом Постановления Законодательного Собрания, основанного на докладе детского омбудсмена.
Комментируя доклад уполномоченного, спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что парламентарии уделяют особое внимание правам детей.
«Защита детства — безусловный приоритет государственной политики края, и многие вопросы здесь решаются системно. Зафиксирована положительная динамика: существенно снизилось число обращений детей-сирот по защите жилищных прав, уменьшилось количество жалоб от родителей детей-инвалидов на процедуры признания инвалидности», — отметил председатель парламента.
Он пояснил, что в регионе остается достаточно вопросов, которые необходимо отрегулировать на краевом уровне.
«Для парламента такой доклад не только публичная трибуна для позиции уполномоченного, но и рабочая основа для формирования задач на ближайшую перспективу. Сейчас депутаты работают над проектом постановления, в котором будут сформулированы конкретные решения для совместной проработки с уполномоченным по правам ребёнка», — пояснил Алексей Додатко.
Он рассказал, что сейчас решается вопрос о выведении органов опеки из системы образования.