Уполномоченный по правам ребенка Красноярского края рассказала депутатам Заксобрания о соблюдении прав детей

Детским омбудсменом в 2025 году рассмотрено 1086 проблемных ситуаций. В 27% случаев права детей и их семей были восстановлены или оказана практическая помощь. Ирина Мирошникова охарактеризовала прошедший год как «важный этап в развитии помощи семьям с детьми». Реализация стратегических программ и проектов «Вызов», «Дети в семье» позволила сократить общее число детей-сирот до 10700 человек, снизить на 25% детей-сирот, выявленных впервые, уменьшить на 23% численность родителей, лишенных прав, и на 45% — ограниченных в правах.