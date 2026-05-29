В июне россияне смогут наблюдать созвездия Волопаса и Северной Короны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летние созвездия Волопаса, Северной Короны и Геркулеса на юге и юго-западе, а также созвездия Лиры, Лебедя и Орла на юго-востоке можно будет наблюдать в июне.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, июнь — не самый подходящий месяц для астрономических наблюдений в Северном полушарии. В это время в северных широтах наступает период белых ночей, а за полярным кругом и вовсе полярный день.

«Тем не менее, в сумеречное время около полуночи на небе можно видеть летние созвездия Волопаса, Северной Короны и Геркулеса на юге и юго-западе. На юго-востоке будут видны созвездия Лиры, Лебедя и Орла, самые яркие звезды которых образуют хорошо узнаваемый летне-осенний треугольник», — подчеркнул эксперт.

Созвездия видны невооруженным глазом, но для лучшего наблюдения желаьельно находиться вдали от городской засветки.