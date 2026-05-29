Главный эколог Братска Гарик Гаспарян покидает мэрию

Заместитель председателя комитета промышленности и транспорта мэрии Братска, заведующий отделом экологии Гарик Гаспарян покидает администрацию города. Он перейдет работать в новую федеральную организацию. Об этом главный эколог города заявил во время заседания Думы Братска, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Гарик Гаспарян рассказал, что в декабре прошлого года президент России подписал указ о начале нового национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». В этой связи создается новая федеральная структура, которую было предложено возглавить братскому чиновнику.

На пост заведующего отделом экологии мэрии Братска Гарик Гаспарян был назначен в октябре 2024 года. До этого он возглавлял автономную некоммерческую организацию «Национальный институт экологии и климата», которую сам же и основал. До 2019 года работал в Братском государственном университете на разных должностях, одно время исполнял обязанности ректора вуза.

Биоэкономика предусматривает использование живых организмов, клеток, ферментов и так далее для получения коммерчески значимых продуктов — от биоматериалов до биотоплива. Биоэкономика затрагивает сферы фармацевтики, пищевой промышленности, косметики и так далее. Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» рассчитан до 2030 года и в числе прочего предусматривает увеличение объемов производства биотехнологических продуктов и наращивание уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики.