Главный эколог Братска Гарик Гаспарян покидает мэрию

На пост заведующего отделом экологии мэрии Братска Гарик Гаспарян был назначен в октябре 2024 года. До этого он возглавлял автономную некоммерческую организацию «Национальный институт экологии и климата», которую сам же и основал. До 2019 года работал в Братском государственном университете на разных должностях, одно время исполнял обязанности ректора вуза.