Сергей Кравчук возложил цветы к памятникам основателей Хабаровска

В преддверии Дня города в краевой столице прошла торжественная церемония возложения цветов к памятникам графа Николая Муравьева-Амурского и капитана Якова Дьяченко. В мероприятии участвовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, почетные граждане, священнослужители, военные, молодежь и жители города.
Сначала собравшиеся возложили цветы к монументу Муравьева-Амурского, а затем отправились почтить память основателя Хабаровска Якова Дьяченко.
— Возложение цветов к памятникам основателей нашего Города воинской славы — это священная традиция. Мы обязаны помнить свою историю и знать, как зарождался Хабаровск. На долю Якова Дьяченко и его соратников выпали тяжелейшие испытания — глухая тайга и суровый климат. Но они выстояли и построили военный пост, который сегодня стал одним из красивейших и успешных городов России. Мы продолжаем путь наших первооткрывателей — строим дома, благоустраиваем площади, развиваем инфраструктуру. Мы сильны своим единством, и поэтому победа будет за нами", — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Градоночальник также отметил, что история Хабаровска началась в еще в далеком мае 1858 года, когда отряд под командованием Якова Дьяченко высадился на берегу Амура и основал военный пост Хабаровка. Этому предшествовало подписание Айгунского договора, определившего границу между Россией и Китаем.
— Я люблю этот город и готов делать все для его процветания. Жители Хабаровска очень дружные, отзывчивые и добрые — этим мы и сильны, — поделился почетный гражданин Анатолий Насыров.