Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в аварии с автобусом пострадали 8 человек (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Красноярске с участием легкового автомобиля и автобуса.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Красноярске с участием легкового автомобиля и автобуса. Об аварии рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Сегодня утром, 29 мая, на ул. Партизана Железняка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60. По предварительной информации, 26-летний водитель «Тойоты» при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе, после чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 8 взрослым пассажирам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила очередности проезда и требования дорожно-знаковой информации.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.