В Красноярске в аварии с автобусом пострадали 8 человек (видео)

Сегодня утром, 29 мая, на ул. Партизана Железняка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60. По предварительной информации, 26-летний водитель «Тойоты» при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе, после чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения.