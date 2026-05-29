В Красноярске в аварии с автобусом пострадали 8 человек (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Красноярске с участием легкового автомобиля и автобуса. Об аварии рассказали в пресс-службе краевой полиции.
Сегодня утром, 29 мая, на ул. Партизана Железняка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60. По предварительной информации, 26-летний водитель «Тойоты» при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе, после чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась 8 взрослым пассажирам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила очередности проезда и требования дорожно-знаковой информации.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.