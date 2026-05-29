«Восставшие из ада»: Шаляпин ответил Рогову, который оскорбил Бузову

Стилист Александр Рогов опубликовал новый ролик, в котором разобрал по нарядам звезд на премии «Жара», в котором обрушился с критикой на певицу Ольгу Бузову. На защиту артистки встал ее коллега Прохор Шаляпин.
Бузова и Шаляпин вместе были ведущими мероприятия. По словам стилистов Миши и Китти, принявших участие в разборе Рогова, переодеть Бузову «невозможно». Они также назвали ее наряды «гиблым номером». Сам Рогов заявил, что выходы Бузовой такие же плохие, как у певицы Дженнифер Лопес.
— Сидят персонажи из «Восставшие из ада» и комментируют диснеевскую Русалочку, — прокомментировал слова стилистов Шаляпин.
Вместе с артистом на защиту певицы встал и ее представитель Антон Богославский.
— Господи, когда эти стилисты с «Авито» по бартеру закончатся? Это кто вообще в ошейнике бультерьера и с прической лысеющего (певцы Димы, — прим. «ВМ») Билана из 2007 года? — написал Богославский в личном блоге.
Ранее Бузова призналась, что в настоящее время не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось.
При этом уже сейчас певица планирует свой быт, когда найдет любовь. Знаменитость рассказала, как в будущем хочет совмещать семью и карьеру.