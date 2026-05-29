МинЖКХ сказало, должны ли белорусы платить за коммуналку, если не пришла жировка

Министерство ЖКХ ответило, надо ли белорусам платить за коммуналку, если не пришла жировка.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, должны ли белорусы платить за коммуналку, если не пришла жировка.

В частности, белорус интересовался, нужно ли оплачивать ЖКУ, если он не получил жировку.

По статье 31 Жилищного кодекса, собственники и наниматели жилых и нежилых помещений должны оплачивать ЖКУ за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего месяца.

«При этом оплату можно произвести и без получения извещения», — уточнили в ведомстве.

Как добавили в Министерстве, неполучение жировки о размере платы за жилищно-коммунальные услуги, а также платы за пользование жилым помещением не освобождает собственников, нанимателей и других лиц от обязанности оплачивать ЖКУ.

