Разрушенные части Булака в Казани отремонтируют перед саммитом

Разрушенные бетонные конструкции, штукатурка, стены и ограждения уже восстанавливают. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Саммит «Россия — АСЕАН» станет одним из ключевых международных событий года. В столицу Татарстана приедут около четырех тысяч участников и гостей, которые разместятся в 30 отелях города. В связи с этим власти уделяют особое внимание облику знаковых городских локаций, и Булак — в их числе.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на объекте ведется активная работа: восстановление разрушенных бетонных конструкций, обновление штукатурного слоя, подкраска стен и ограждений.
Напомним, что перед саммитом БРИКС в 2024 году на Булаке уже провели масштабное обновление: заменили оборудование знаменитого фонтана. Сегодня это самый длинный фонтанный комплекс с единой системой управления в России. Каскад состоит из 56 элементов, высота струй достигает 15 метров, а вечером территорию освещают четыре тысячи светильников. Кстати, на днях в Казани официально открыли сезон фонтанов — в том числе и на Булаке.
В рамках подготовки к международной встрече обновление ждет и другие общественные пространства. В частности, благоустроят привокзальную площадь и улицу Чернышевского. Там появятся тактильные скульптуры, новые скамейки, урны и высаженные липы.