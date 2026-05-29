Телеведущий Бебуришвили решил покинуть Comedy Club на ТНТ

Российский стендап-комик и ведущий Андрей Бебуришвили принял решение покинуть Comedy Club на ТНТ. Об этом в пятницу, 29 мая, он сообщил фанатам в своем личном блоге.
33-летний артист вел программу последние три года — он стал ведущим после ухода актера и юмориста Гарика Харламова. В публикации Бебуришвили поблагодарил проект за 12 лет, которые он там работал.
— Самая тяжелая сцена страны давалась мне не с самого начала, но потом я мутировал в того артиста, которого она ждала и который сам ждал, когда же быстрее окажется на ней. Comedy подарил мне друзей и наставников. Было круто, ярко и весело. На этом мой дозор окончен, — написал комик.
Поклонники были удивлены новостью. Среди комментариев: «Молодец, Андрей! Дальше — больше», «Ого. Удачи дальше!». Отреагировал и коллега артиста Сергеич (настоящее имя Сергей Кутергин — прим. «ВМ»): «Все мы проходим этот прекрасный путь, но идем дальше! И это норма!».
До этого экс-резидент популярного юмористического шоу Магомед Муртазаалиев рассказал, что принял решение об уходе с передачи из-за необъективности ее креативного продюсера. При этом он до сих пор не знает, чем именно вызвал неоднозначное отношение к себе.