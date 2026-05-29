Нижегородцев предупредили об угрозе беспилотной опасности 29 мая

SMS об угрозе беспилотной опасности получили жители Нижегородской области утром 29 мая. Они поступили от RSCHS (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
«Внимание! На территории Нижегородской области введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон — 112.
Напомним, что вчера в результате атаки БПЛА было повреждено здание Нижегородского областного суда.
