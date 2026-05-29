Красноярская ГЭС приняла участие во Всероссийской акции Росрыболовства «День без сетей»

Красноярская ГЭС компании Эн+ совместно с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства и правоохранительными органами провела экологический рейд по очистке акватории Енисея от бесхозяйных рыболовных сетей. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской природоохранной акции «День без сетей».
В ходе рейда участники обследовали 67-километровый участок реки — от Дивногорска до окраин Красноярска. К акции также присоединились рыболовы-любители, представители общественных организаций и общественные инспекторы рыбоохраны, институт которых Эн+ поддерживает с 2023 года.
Участники акции на лодках прошли по участкам Енисея, где чаще всего ставят сети. С рыбаками проводили профилактические беседы и выдавали памятки по правилам рыбоводства.
За время рейда из воды было поднято десятки рыболовных сетей общей протяженностью более 600 метров, выявлено 12 административных правонарушений, допущенных при осуществлении любительского рыболовства.
Современные синтетические сети практически незаметны в воде: утяжелённые грузами, они опускаются ко дну, а на поверхности остаётся лишь малозаметный поплавок. Такие «сети-призраки» годами загрязняют водоёмы микропластиком, наносят ущерб ихтиофауне, становятся ловушкой для птиц и млекопитающих, а также создают риски для судоходства и отдыхающих на воде.
«Экологические рейды — это не разовая акция, а часть системной работы по сохранению Енисея. Когда мы убираем из реки браконьерские снасти, мы защищаем не только рыбу, но и будущее самой реки. Для Красноярской ГЭС Енисей — это не просто источник энергии, это живая артерия Сибири, за которую мы несём ответственность перед жителями региона и будущими поколениями», — подчеркнул Станислав Легенза, директор Красноярской ГЭС компании Эн+.
Акция «День без сетей» проводится Росрыболовством ежегодно в мае, в период нереста, когда ущерб от незаконного вылова рыбы особенно велик. Красноярская ГЭС компании Эн+ поддерживает природоохранные инициативы в регионах присутствия и участвует в очистке Енисея от брошенных сетей, сочетая производственную деятельность с реализацией программ по сохранению экосистемы реки.