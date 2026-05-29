В Казахском национальном университете выделят бюджетные места для омичей

Бюджетные места из Федерального бюджета РФ выделят на все три образовательные программы — «Таможенное дело», «Международное право», «Казахский язык и литература».
Приемная кампания стартует во вторник, 2 июня 2026 года.
Напомним, омский филиал КазНУ был открыт в ноябре 2024 года и стал первым филиалом вуза в России. Он расположился на шестом этаже корпуса ОмГУ имени Достоевского по улице Фрунзе, 6 (на фото).
Учебный процесс в вузе проходит на казахском, русском и английском языках. После окончания четырехлетнего обучения выпускники получат диплом, соответствующий международным стандартам.
Казахский национальный университет был основан в 1934 году в городе Алматы. В 1991 году он получил имя средневекового ученого и философа аль-Фараби. Филиалы вуза открыты в Стамбуле (Турция) и Бишкеке (Кыргызстан).