«Пора сворачивать»: комик Орлов высказался о будущем шоу Stand Up на ТНТ

Российский комик Сергей Орлов в интервью блогеру Иде Галич рассказал, что думает о юмористическом шоу Stand Up на ТНТ.
У артиста спросили, есть ли будущее у стендапа в стране. Орлов отметил, что жанр существует в России более десяти лет и переживает этап стабильности. По его словам, комики собирают большие площадки, что говорит о востребованности направления.
При этом Орлов отметил, что стагнация в жанре все же наблюдается в телевезионном формате.
— Stand Up на ТНТ, по мне, уже давным-давно нужно либо что-то менять кардинально, либо вообще сворачиваться, потому что он закончился как интересный проект. И мне кажется, просто саму передачу надо переделывать. Что-то должно произойти, либо ее полностью закрывать и по-новому пересобирать, либо искать новое вдохновение. Сам формат просто, мне кажется, надоел, — заявил комик.
29 мая стало известно, что стендап-комик и ведущий Андрей Бебуришвили принял решение покинуть Comedy Club на ТНТ. 33-летний артист вел программу последние три года — он стал ведущим после ухода актера Гарика Харламова. Бебуришвили поблагодарил проект за те 12 лет, которые он там работал.