Как изменилась таблица КПЛ-2026 после первого поражения «Кайрата»

Южане добились подобного успеха после того, как дома обыграли в центральном матче тура чемпиона страны «Кайрат» со счетом 2:1.
Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 28 очков и вышел на первое место таблицы КПЛ-2026.
Алматинский коллектив после первого поражения в нынешнем казахстанском чемпионате спустился на вторую позицию (26).
Призовую тройку замыкает «Окжетпес» (23), который у себя дома избежал неудачи на последних секундах матча с «Актобе».
Еще в ряде встреч 12-го тура были зафиксированы интересные результаты: «Алтай» — «Астана» 1:1, «Иртыш» — «Улытау» 1:1, «Кызылжар» — «Жетысу» 3:2, «Атырау» — «Тобыл» 1:1, «Кайсар» — «Елимай» 2:3, «Женис» — «Каспий» 1:0.
Сейчас в КПЛ-2026 наступит небольшая пауза до
А потом нас ожидает интересная схватка в Семее, где «Елимай» примет «Ордабасы».