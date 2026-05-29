Как изменилась таблица КПЛ-2026 после первого поражения «Кайрата»

Накануне поздно вечером завершились поединки 12-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых сменился лидер турнирной таблицы. Теперь на вершине списка лучших стоит «Ордабасы» из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Южане добились подобного успеха после того, как дома обыграли в центральном матче тура чемпиона страны «Кайрат» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 28 очков и вышел на первое место таблицы КПЛ-2026.

Алматинский коллектив после первого поражения в нынешнем казахстанском чемпионате спустился на вторую позицию (26).

Призовую тройку замыкает «Окжетпес» (23), который у себя дома избежал неудачи на последних секундах матча с «Актобе».

Еще в ряде встреч 12-го тура были зафиксированы интересные результаты: «Алтай» — «Астана» 1:1, «Иртыш» — «Улытау» 1:1, «Кызылжар» — «Жетысу» 3:2, «Атырау» — «Тобыл» 1:1, «Кайсар» — «Елимай» 2:3, «Женис» — «Каспий» 1:0.

Сейчас в КПЛ-2026 наступит небольшая пауза до 13—14 июня в связи с товарищескими играми сборной Казахстана.

А потом нас ожидает интересная схватка в Семее, где «Елимай» примет «Ордабасы».