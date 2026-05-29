Четыре новых образовательных кластера создадут в Хабаровском крае

Отметим, что ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставил задачу расширять проект «Профессионалитет», чтобы у студентов было больше возможностей учиться на практике и получать опыт уже во время обучения. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже успела показать свою эффективность. Благодаря ей в Хабаровском крае уже действуют семь образовательных кластеров.