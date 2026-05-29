Четыре новых образовательных кластера создадут в Хабаровском крае

Четыре техникума Хабаровского края выиграли президентские гранты на реализацию федерального проекта «Профессионалитет» — общая сумма составила 400 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный канал губернатора Дмитрия Демешина в мессенджере MAX, благодаря этим деньгам в регионе будут созданы четыре образовательно-производственных кластера.
Глава субъекта указал, что средства предназначены на создание современной материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования, что должно повысить качество подготовки кадров для экономики Хабаровского края. Федеральные деньги позволят закупить необходимое оборудование, в то время как из местного бюджета выделят необходимые суммы для ремонта кабинетов.
— Образовательные кластеры откроем в ключевых для края отраслях. В Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме — «Лесная промышленность», в Хабаровском автомеханическом колледже — «Транспортная отрасль», в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий — «Информационные технологии», в Хабаровском техническом колледже — «Горнодобывающая отрасль», — написал Дмитрий Демешин.
Отметим, что ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставил задачу расширять проект «Профессионалитет», чтобы у студентов было больше возможностей учиться на практике и получать опыт уже во время обучения. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже успела показать свою эффективность. Благодаря ей в Хабаровском крае уже действуют семь образовательных кластеров.