В «Поездах здоровья» в Башкирии нашли 74 новых случая онкологии

В этом году 60 участников СВО и 670 членов их семей прошли обследования в «Поездах здоровья», сообщает Минздрав РБ.

Источник: Минздрав РБ

Всего специалистами проведено 62 038 приемов, 17 477 обследований, в том числе 8 081 флюорография, 5 008 маммографий и 4 388 УЗИ.

У 946 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 1 350 — повышенный уровень холестерина, у 2 117 — повышенное артериальное давление, у 2 611 — избыточный вес. Врачи впервые выявили у пациентов 3 948 заболеваний, из них 1 258 — подозрения на социально значимые. У 74 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 999 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 196 — сахарный диабет.

Все граждане с подозрениями или выявленными социально значимыми заболеваниями направлены на дообследование, им назначено лечение.