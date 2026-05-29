В «Поездах здоровья» в Башкирии нашли 74 новых случая онкологии

У 946 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 1 350 — повышенный уровень холестерина, у 2 117 — повышенное артериальное давление, у 2 611 — избыточный вес. Врачи впервые выявили у пациентов 3 948 заболеваний, из них 1 258 — подозрения на социально значимые. У 74 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 999 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 196 — сахарный диабет.