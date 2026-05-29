В Хабаровском крае ликвидировали 60 пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 60 техногенных пожаров (в т. ч. 3 — в жилых помещениях) и 11 возгораний сухой растительности, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице зафиксированы несколько возгораний. На улице Докучаева горел чердак нежилого одноэтажного дома (площадь — 6 кв. м), пожар ликвидировали за 35 минут. На улице Хасановской загорелся заброшенный двухэтажный дом: горели мусор и деревянные конструкции (площадь — 10 кв. м), на ликвидацию ушло 2 часа 30 минут. На Трамвайном проезде возгорание произошло в пристройке к жилому дому: горели мебель и бытовая техника на площади 5 кв. м, огонь потушили за 40 минут. На улице Гагарина в заброшенном промышленном трёхэтажном здании горели стены (площадь — 20 кв. м), возгорание ликвидировали за час. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
В селе Бычиха Хабаровского муниципального района на улице Новой загорелся один из гаражей в группе металлических построек: горели деревянный пол, покрышки и домашние вещи (общая площадь — 8 кв. м). Рядом горели трава и мусор, был эвакуирован 1 газовый баллон. Пожар ликвидировали за 35 минут, причины происшествия устанавливаются.
Особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях края, включая городские округа Хабаровска и Комсомольска на Амуре. По информации Дальневосточного УГМС, 5 й класс пожарной опасности сохраняется в Солнечном округе, районе им. П. Осипенко, Комсомольском районе и местами в Комсомольске на Амуре; 4 й класс — в Нанайском, им. Лазо, Ульчском, Хабаровском районах, Хабаровске, Ванинском и Вяземском округах.
Пожарно спасательные подразделения 4 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП. На маршрутах находятся 3 туристические группы (30 человек).
