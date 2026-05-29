В Хабаровском крае ликвидировали 60 пожаров за сутки

В краевой столице зафиксированы несколько возгораний. На улице Докучаева горел чердак нежилого одноэтажного дома (площадь — 6 кв. м), пожар ликвидировали за 35 минут. На улице Хасановской загорелся заброшенный двухэтажный дом: горели мусор и деревянные конструкции (площадь — 10 кв. м), на ликвидацию ушло 2 часа 30 минут. На Трамвайном проезде возгорание произошло в пристройке к жилому дому: горели мебель и бытовая техника на площади 5 кв. м, огонь потушили за 40 минут. На улице Гагарина в заброшенном промышленном трёхэтажном здании горели стены (площадь — 20 кв. м), возгорание ликвидировали за час. Во всех случаях обошлось без пострадавших.